«Тосты поднимали, веселились»: Киркоров провел вечеринку в честь развода с Пугачевой

Филипп Киркоров часто говорит, что для него Алла Пугачева является самой значимой в жизни женщиной. Они провели вместе насыщенные десять лет, в течение которых их брак, заключенный в 1994 году, был наполнен совместными проектами, гастролями, развитием мюзикла в стране.

Нет ничего странного в том, чтобы отметить развод в дружеской обстановке

В начале нулевых отношения звездной пары столкнулись с трудностями, что привело к их последующему разрыву. Официальный развод состоялся в 2005 году, этот момент был отмечен праздничной вечеринкой, став символичным завершением совместного пути, рассказал Киркоров в телепрограмме «Это нормально?», беседуя откровенно с ведущими. Как подчеркнул поп-король, нет ничего странного в том, чтобы отметить развод в дружеской обстановке.

После развода Пугачева и Киркоров продолжали поддерживать контакт, однако несколько лет назад их пути разошлись из-за ссоры. Тем не менее артист сохраняет теплые чувства к Алле Борисовне и выражает к ней только уважение. В беседе он также выразил желание вновь найти любовь и подчеркнул важность самолюбия как основы для дальнейшего построения отношений, пишет МК.