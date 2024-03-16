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Лолита Милявская удивила признанием, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей

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Лолита Милявская удивила признанием, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей
Знаменитости
Источник фото: Лолита Милявская / VK

Певица Лолита Милявская раскрыла сумму своей пенсии. 

Лолита считает свою пенсию «копеечной»

По словам популярной артистки, ее пенсия составляет сейчас 23 тыс. рублей, которую она считает «копеечной». Певица отметила, что без дополнительной работы и накоплений ей было бы трудно обеспечить даже саму себя. Кроме того, звезда подчеркнула, что в прошлом году пришлось заплатить не менее 10 млн рублей налогов. Она отметила, что пенсионные выплаты уходят все на оплату жилья.

Ранее Лолита высказалась относительно своего возможного посещения Донбасса, аналогичного визита, совершенного ее коллегой Филиппом Киркоровым. 

Эти заявления последовали после возвращения Милявской на сцену после инцидента на «голой вечеринке», организованной Ивлеевой.

Информационное агентство «Informing»

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