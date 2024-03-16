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Ксения Собчак обратилась за помощью в деток-клинику: на фоне болезни набрала лишний вес

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Ксения Собчак обратилась за помощью в деток-клинику: на фоне болезни набрала лишний вес
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Как рассказала некоторое время назад супруга Константина Богомолова, Ксения Собчак, у нее были проблемы со здоровьем из-за чего она набрала лишний вес. Как оказалось, ведущая находится в клинике, но подробностей своего лечения не раскрывает, сообщает Комсомольская правда.

По словам Собчак, на протяжении нескольких месяцев она пыталась самостоятельно избавиться от лишнего веса, но недавно обратилась за помощью в детокс-клинику, где 42-летней журналистке составили индивидуальный план лечения, после чего лишние килограммы стали постепенно уходить.

«Жалко не видно, что я уже минус 3 килограмма», — отметила Собчак.

По словам блондинки, теперь по утрам она занимается скандинавской ходьбой, а по вечерам за пару часов до сна убирает подальше мобильный телефон, чтобы лучше спать.

Остается неизвестным, какой недуг охватил Собчак, после которого она начала набирать вес, но после этого она стала носить наряды свободного кроя, которые только еще больше ее полнят.

Информационное агентство «Informing»

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