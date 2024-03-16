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Гагарину обеспокоило состояние певицы Zivert на шоу «Голос»

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Гагарину обеспокоило состояние певицы Zivert на шоу «Голос»
Знаменитости
Источник фото: @gagara1987

Полина Гагарина выразила свое сильное беспокойство за коллегу Zivert, которая впервые выступила в роли наставника в телешоу «Голос». Как подметила певица, Юле может понадобиться помощь, так как она сильно переживала за своих подопечных. Это замечание было поддержано другими участниками вокального проекта. 

Реакция наставницы была очень эмоциональной

В том выпуске выступили подопечные Zivert — Мажд Акрут и Ева Авакян. Их выступления были вдохновлены общей космической темой. Реакция наставницы на выступления своих подопечных была очень эмоциональной: она пела, танцевала, даже прослезилась. Сами участники позже подтвердили, что именно такой эмоциональной реакции от своего наставника они и стремились добиться. 

Это вызвало недовольство у Полины, однако Zivert заступилась за своих подопечных. В итоге Гагарина признала, что между участниками состоялся прекрасный дуэт, пишет Телеканал 360°.

Информационное агентство «Informing»

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