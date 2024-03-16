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Сын собирался забрать Ширвиндта из больницы: последние дни жизни народного артиста

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Сын собирался забрать Ширвиндта из больницы: последние дни жизни народного артиста
Знаменитости
Источник фото: @alexander_shirvindt.fan

Актер Театра сатиры Юрий Нифонтов сообщил изданию «МК», что Александр Ширвиндт был госпитализирован, а его сын Миша планировал забрать его из больницы во вторник либо среду, пишет КП.

Нифонтов уточнил, что обсуждал с Мишей возможность проведения спектакля «Где мы?» уже 3 апреля 2024 года, в котором участвовал Александр Анатольевич, а тот ответил, что возможно это случится, и они подождут, когда отец приедет домой. 

Этот спектакль, к слову, был последним, в котором выступал режиссер. Теперь это становится его последней ролью. Несмотря на то, что Ширвиндт шел на поправку, он умер на 90-м году жизни. Похоронят народного артиста РФ, президента Театра сатиры на Новодевичьем кладбище. 

Информационное агентство «Informing»

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