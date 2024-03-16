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Наталия Гулькина неудачно упала во время концерта, получив серьезную травму

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Наталия Гулькина неудачно упала во время концерта, получив серьезную травму
Знаменитости
Источник фото: @gulkina_natalia

Как пишет МК, во время сольного концерта в Петрозаводске экс-вокалистка «Миража» Наталия Гулькина исполняла свою песню «Айвенго», когда ее каблук зацепился за накидку и она неудачно упала на сцене. 

Нога начала сильно опухать

Тем не менее, несмотря на происшествие, артистка решила не сдаваться, продолжив выступление, сидя на сцене, пока танцоры пришли на помощь. После концерта, уже в поезде, направляясь к следующему выступлению, Наталия заметила, что ее нога начала сильно опухать. У Гулькиной не было ни бинтов, ни льда для облегчения боли и воспаления, а ее коллеги спали в других вагонах. 

Несмотря на полученную серьезную травму, звезда настроена активно участвовать в выборах президента. Кроме того, она намерена самостоятельно дойти до избирательного участка и проголосовать.

Информационное агентство «Informing»

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