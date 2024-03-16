Клава Кока раскритиковала Пугачеву за высказывания о России

Клава Кока, известная российская поп-исполнительница, высказала свою позицию по поводу комментариев, сделанных Аллой Пугачевой относительно России. В интервью для издания КП она подчеркнула свою принципиальную позицию относительно общения в медийном пространстве.

Кока в беседе подчеркнула, что она предпочитает держаться в стороне от публичных конфликтов, поэтому не считает приемлемым обсуждать и критиковать своих коллег по сцене в открытом доступе. Как говорит певица, она не является сторонником публичных ссор, предпочитая решать любые разногласия с человеком лично.

Не стремится осуждать людей

Особое внимание Кока уделила высказываниям Аллы Борисовны против России. Она заявила, что хотя считает такие высказывания неправильными, не стремится осуждать людей за их мнение, даже если не разделяет эти взгляды. Кока также выразила уважение к праву каждого иметь свою точку зрения.

Эти заявления, к слову, стали ответом на комментарии Пугачевой после критики Стаса Михайлова. Примадонна иронично отнеслась к его утверждениям о возможном возвращении в Россию на коленях эмигрировавших знаменитостей. Она подчеркнула, что «нормальные люди» не планируют возвращаться в РФ, советуя артисту сконцентрироваться на своей карьере.