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Что случилось с Юлией Меньшовой: откуда появился слух о болезни и что с артисткой на самом деле - последние новости

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Что случилось с Юлией Меньшовой: откуда появился слух о болезни и что с артисткой на самом деле - последние новости
Знаменитости
Источник фото: @juliavmenshova

Юлия Меньшова, известная 54-летняя актриса театра и кино, а также телеведущая, продолжает славную актерскую династию своих родителей, культового кинорежиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой, пишет Весь Искитим.

Новости о болезни Юлии Меньшовой всплыли из ее собственных социальных медиа. В одном из осенних постов в 2023 году она упомянула «свою последнюю осень», что вызвало беспокойство среди подписчиков. Однако сама актриса пояснила, что имела в виду последние дни осени, а не намекала на скорый уход из жизни.

Неформальные новостные источники не раз приводили этот комментарий, искажая его смысл. Тем не менее, проекты Юлии Меньшовой в интернете продолжают пользоваться популярностью, демонстрируя ее привлекательность и активный образ жизни.

Юлия выросла в семье с высокими стандартами и дисциплиной, замужем за актером Игорем Гординым уже 25 лет и воспитывает детей. Ее фильмография впечатляет, однако наиболее известной стала ее роль в сериале «Бальзаковский возраст, или все мужики — сво..». Ведет она также успешные ток-шоу на федеральных каналах.

Информационное агентство «Informing»

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