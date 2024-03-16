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Женился на экс-жене Путина и организовывал праздники для «Единой России»: кто такой Артур Очеретный и чем он занимается — как он познакомился с Людмилой Путиной

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Женился на экс-жене Путина и организовывал праздники для «Единой России»: кто такой Артур Очеретный и чем он занимается — как он познакомился с Людмилой Путиной
Знаменитости
Источник фото: соцсети Артура Очеретного

Личность Артура Сергеевича Очеретного стала широко известной после сообщений в СМИ о его браке с Людмилой Путиной. Она вступила в брак около десяти лет назад и с 2015 года она стала известной как Людмила Очеретная.

Бизнесмен родился 29 марта 1978 года в Калининграде и вырос в Люберцах, куда переехал с родителями в детстве. Одним из его предпринимательских начинаний была компания ООО «ЭкспоДом», которая специализировалась на оптовой торговле рыбой и морепродуктами. Позже он создал ЗАО «Русская икра». Кроме того, он владел компанией «Арт шоу центр», организующей мероприятия для различных клиентов, включая партию «Единая Россия», ОНФ, ОАО «Газпром». 

Существуют предположения, что Людмила познакомилась с 45-летним бизнесменом на одном из таких мероприятий.

В настоящее время Артур управляет фондом «Центр развития межличностных коммуникаций», который был основан Людмилой Путиной в 2000 году, владеет издательским домом «Литературная учеба», имеет виллу «Сюзанна» во Франции. 

Известно, что у предпринимателя есть сын от предыдущего брака с Анастасией Бочаровой, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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