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Стилист Сергей Зверев рассказал о том, как он начал выступать и когда Алла Пугачева толкнула его на воровство

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Стилист Сергей Зверев рассказал о том, как он начал выступать и когда Алла Пугачева толкнула его на воровство
Знаменитости
Источник фото: @zverevsuperstar

Стилист Сергей Зверев рассказал о том, как он начал выступать и когда Алла Пугачева толкнула его на воровство.

В начале карьеры у Зверева было только две песни, пишет 7Дней.ру. Они были посвящены Алле Пугачевой. Понятно, что с таким репертуаром даже думать о полноценном концерте нет смысла.

Потому Зверев пошел к своей музе за советом. И она порекомендовала ему взять в репертуар чужие песни, например, хиты хит группы «Мираж» «Музыка нас связала». И она ему сказала, чтобы не боялся претензий со стороны продюсера коллектива.

«А ты ему скажи: все вопросы к Алле Борисовне», - заявила Алла Борисовна в ответ.

По словам Зверева, он с тех пор исполняет хит «Миража» и к нему не было никаких претензий. И тут либо действительно ему помогло покровительство Аллы Борисовны, либо в «Мираже» не слышали, что он поет их песни.

Информационное агентство «Informing»

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