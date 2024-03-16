Стилист Сергей Зверев рассказал о том, как он начал выступать и когда Алла Пугачева толкнула его на воровство.

В начале карьеры у Зверева было только две песни, пишет 7Дней.ру. Они были посвящены Алле Пугачевой. Понятно, что с таким репертуаром даже думать о полноценном концерте нет смысла.

Потому Зверев пошел к своей музе за советом. И она порекомендовала ему взять в репертуар чужие песни, например, хиты хит группы «Мираж» «Музыка нас связала». И она ему сказала, чтобы не боялся претензий со стороны продюсера коллектива.

«А ты ему скажи: все вопросы к Алле Борисовне», - заявила Алла Борисовна в ответ.

По словам Зверева, он с тех пор исполняет хит «Миража» и к нему не было никаких претензий. И тут либо действительно ему помогло покровительство Аллы Борисовны, либо в «Мираже» не слышали, что он поет их песни.