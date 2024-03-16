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Лолита Милявская назвала себя причастной к созданию SHAMAN

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Лолита Милявская назвала себя причастной к созданию SHAMAN
Знаменитости
Источник фото: Лолита Милявская / VK

Лолита Милявская рассказала в интервью для ютуб-канала «Повесточка» об участии в телешоу «Фактор-А» и своей роли в создании творческого псевдонима SHAMAN для артиста Ярослава Дронова. 

Лолита шутливо назвала певца «шаманом»

Во время беседы в проекте, где певица выступала в качестве члена жюри, она была впечатлена молодым исполнителем и шутливо назвала его «шаманом», что стало его псевдонимом. Сейчас они встречаются на сборных концертах. 

Лолита подчеркнула, что она всегда ценила талант Ярослава и его искренность, выразив восхищение его творчеством. Она надеется услышать от него песни о любви, помимо патриотических композиций. 

Также Милявская упомянула, что Дронов был вседа любимчиком Пугачевой, и несмотря на то, что он так и не занял первое место, получил желанный денежный приз, который помог ему в дальнейшем получении образования.

Информационное агентство «Informing»

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