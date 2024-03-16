Полина Гагарина выпнула из шоу «Голос» протеже Тимати Дану Соколову

Одна из звездных наставниц воального проекта «Голос« Полина Гагарина приняла решение в пользу Инны Евтушенко, отбросив Дану Соколову на этапе »Поединков».

Евтушенко продемонстрировала на сцене более выигрышное исполнение

Исполнив хит «Роза чайная» в рок-обработке, Евтушенко продемонстрировала на сцене более выигрышное исполнение, что, по мнению артистки, связано с привычностью данного стиля для певицы.

«Нет лучше ничего своего материала, своих песен, там можно передавать свое настоящее», - подчеркнула Гагарина, оставив Евтушенко в проекте и выгнав протеже рэпера Тимати.

После такого решения Соколова, в свою очередь, благодарно приняла возможность участвовать в музыкальном телешоу, не выражая своего разочарования, пишет Правда.ру.