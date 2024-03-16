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Активист Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на проведении корпоративов в России

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Активист Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на проведении корпоративов в России
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией, в интервью порталу NEWS.ru заявил, что Кристина Орбакайте заработала около 100 млн рублей на корпоративах в РФ в предновогодний период. Он также утверждает, что его источники обнаружили квартиру у Филиппа Киркорова за миллиард рублей. 

Российские звезды, такие как Орбакайте и Пугачева, зарабатывают значительные суммы денег за короткие промежутки времени

Бородин отметил, что российские звезды, такие как Орбакайте и Пугачева, зарабатывают значительные суммы денег за короткие промежутки времени. Например, Примадонна заработала 20 млн рублей лишь за сутки после записи видеоклипа и песни. 

Также стало известно о том, что Кристина выступит в ресторане Level в районе Бруклин (Нью-Йорк, США). Концерт запланирован на 20 апреля. Он приурочен к годовщине открытия заведения. В ходе шоу артистка исполнит свои самые популярные хиты. В анонсе на странице ресторана в соцсети отмечается, что это будет особенный вечер, полный сюрпризов и музыки.

Информационное агентство «Informing»

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