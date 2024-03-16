Вернувшаяся в РФ певица Саша Савельева планирует вновь петь на корпоративах

Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева собирается возобновить свою творческую карьеру в России после продолжительного проживания в Израиле. Она сообщила, что планирует выступать на корпоративах и юбилеях, а также дать сольный концерт в конце весны в Москве.

За 600 тыс. рублей Саша готова выступить на частной вечеринке

Согласно информации телеграм-канала Shot, за 600 тыс. рублей Саша готова выступить на частной вечеринке. В программе — 45-минутный концерт с исполнением собственных хитов и треков «Фабрики«. Кроме того, в мае Савельева планирует сольное выступление в Москве. Оно состоится в столичном клубе «16 тонн» или »Мумий тролль».

Райдер исполнительницы, между прочим, пока что довольно скромный. Он включает в себя нарезки, бутылку виски Jack Daniels, куриный бульон либо овощной суп, пишет Стархит.