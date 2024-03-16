Стало известно, кто победил в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш» от 16.03.2024 года

Финал популярного телевизионного шоу «Экстрасенсы. Реванш» оказался весьма захватывающим. Три участницы проекта, Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова, а также Соня Егорова боролись за звание победительницы, проходя успешно испытания шоу.

Победительницей проекта была признана Соня Егорова

Победительницей проекта в итоге была признана Соня Егорова. Она сумела собрать больше всего голосов от присяжных и таким образом стала чемпионкой.

Николь Кузнецова, занявшая почетное второе место, также получила шанс участвовать в следующем сезоне «Битвы экстрасенсов».

Поздравления от телезрителей не заставили себя ждать, хотя были и те, кто выразил сомнения в справедливости этой победы. В любом случае, финал программы был насыщенным и захватывающим, пишет портал Весь Искитим.