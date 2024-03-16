Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта — где и когда простятся с народным артистом

15 марта 2024 года на 90-м году ушел из жизни знаменитый актер Александр Ширвиндт. По его словам, он планировал прожить до 120 лет, но судьба распорядилась иначе. Причиной смерти стала остановка сердца.

Похороны актера состоятся 21 марта

Похороны актера пройдут 21 марта. Церемония прощания состоится в понедельник с 12:00 до 14:00 в столичном Театре сатиры, а затем он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Коллеги по шоу-бизнесу и поклонники таланта артиста выразили свои соболезнования. Алла Пугачева, к примеру, опубликовала в своем микроблоге фотографию молодого Ширвиндта и выразила свои соболезнования. Филипп Киркоров отметил, что Ширвиндт помог ему начать карьеру, а Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) подчеркнул его уникальность и вечное присутствие в сердцах коллег и публики.

Напомним, в последнее время народного артиста беспокоили проблемы с сердцем. В 2020 году Александр был госпитализирован с коронавирусом. Поклонники всерьез переживали за состояние кумира, однако тогда он поправился.