Певица Лолита пока не собирается возвращаться на сцену после сорванного тура

Певица Лолита Милявская была замечена на музыкальной премии «Виктория«, где она была номинирована на звание »певица года». Об этом сообщает сегодня SHOT. В интервью артистка поделилась своими планами на ближайшее будущее.

Певица на данный момент не планирует возвращаться на сцену

Как отметила певица, на данный момент она не планирует возвращаться на сцену после сорванного юбилейного гастрольного тура по России. Она пояснила, что пришла на церемонию после похода к стоматологу, поэтому и надела маску. Также Лолита выразила свою любовь к творчеству Ярослава Дронова и назвала его композицию «Я русский» своей любимой.

На вопрос о том, когда Милявская снова порадует поклонников своими выступлениями, Лолита ответила, что сейчас находится на пенсии и это ее устраивает. Ранее общественники добились отмены юбилейного тура исполнительницы из-за ее участия в «голой вечеринке», на которую пришло множество звезд. После долгого молчания Лолита записала видеообращение в соцсетях в ответ на общественное давление.