Александр Олешко рассказал, что за жизнь Ширвиндта боролись до последней минуты

Александр Олешко, российский телеведущий, выразил свои глубокое соболезнование в своих социальных сетях в связи с утратой актера Александра Ширвиндта. По его словам, врачи боролись за жизнь народного артиста до последнего момента, прилагая максимум усилий для его спасения.

Олешко рассказал, что еще в 14:35 сохранялась надежда на выздоровление актера и даже планировался совместный спектакль 3 апреля 2024 года. Оба артиста участвовали в постановке спектакля «Где мы?» в Театре Сатиры и славились своими дружескими отношениями.

Ширвиндт умер из-за осложнений, связанных с сердечными проблемами

Ширвиндт, народный артист Российской Федерации, скончался в возрасте 90 лет. Он умер из-за осложнений, связанных с сердечными проблемами. Подробности о месте и времени прощания будут объявлены позднее, сообщает АиФ.