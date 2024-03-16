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Бондарчук проинформировал, что счастлив в браке с Андреевой

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Бондарчук проинформировал, что счастлив в браке с Андреевой
Знаменитости
Источник фото: @fedya_bondarchuk

В ходе интервью с порталом Prozvezd.info 56-летний российский режиссер и актер Федор Бондарчук рассказал о своей счастливой жизни с второй супругой, актрисой Паулиной Андреевой. 

Федор Бондарчук признался, что только с Андреевой начал настоящую жизнь

Он подчеркнул в беседе с журналистами, что только с ней начал настоящую жизнь, и выразил благодарность за рождение сына Ивана. Также режиссер прокомментировал разницу в их возрасте, подчеркнув, что для него важно лишь счастье. Бондарчук также отметил, что во время совместной работы над телесериалом «Псих» они нашли взаимопонимание и поддержку друг в друге. 

Он высоко оценил талант и трудолюбие своей супруги, описывая моменты, когда она читает ему свои тексты, как настоящее блаженство.

Информационное агентство «Informing»

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