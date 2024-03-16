С Лолитой Милявской случилась новая напасть: у нее начался сильный отёк лица

По всей видимости, бойкот Лолиты Милявской в России окончательно закончен. Сегодня певица появилась на вручении музыкальной премии «Виктория». Правда, своим появлением на публике звезда вызвала немало вопросов. В этот вечер артистка закрывала лицо черной маской. Оказалось, у нее случилась новая напасть.

Сейчас Лолита активно лечит зубы

Лолита объяснила журналистам МК, что она сейчас активно лечит зубы и пошел отек. Ей пришлось закрыть лицо маской, чтобы потом не говорили, как она постарела и плохо выглядит. В какой-то момент Милявская сняла маску, и отек оказался действительно внушительным. Впрочем, врачи заверили, что через пару дней ситуация точно нормализуется.

Также у певицы спросили, когда она начнет вновь гастролировать. Но ответа на этот вопрос Лолита, судя по всему, и сама не знает. Она заявила, что на пенсии, и быстро удалилась.