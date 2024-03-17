Растолстевшая Ксения Собчак обратилась за помощью в клинику

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вызвала общественный интерес своими резкими изменениями во внешности. После этого она сообщила о проблемах со здоровьем. В связи с этим Ксения начала проходить лечение и пошла на похудение, обратившись к специалистам.

Собчак составили индивидуальный план лечения

Сейчас теледива находится в детокс-клинике в Кисловодске. Ей составили индивидуальный план лечения. Собчак призналась, что она уже добилась некоторых результатов в снижении веса. Также светская львица добавила в свой режим скандинавскую ходьбу утром и отказ от всех гаджетов перед сном.

Собчак уточнила, что причиной набора лишних килограммов стал прием гормональных препаратов.