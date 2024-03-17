Меган Маркл тайно устанавливает связь с Кейт Миддлтон – последние новости

Отношения между принцессами Кейт и Меган долго были напряженными, но появилась новость о том, что Меган связалась с Кейт, чтобы выразить поддержку.

Поддержка от Меган может быть принята Кейт, но маловероятно, что это приведет к близким отношениям между ними

Однако бывший королевский корреспондент BBC сомневается в их возможном примирении, учитывая малый опыт общения Меган в королевской семье. Эксперты отмечают, что поддержка от Меган может быть принята Кейт, но маловероятно, что это приведет к близким отношениям между ними. Недавнее фотофиаско Меган могло бы быть шансом для Меган связаться с Кейт, но и это не гарантирует примирения.

Меган, впрочем, продвигает свои новые проекты, включая бренд American Riviera Orchard и кулинарное шоу на Netflix, что может помочь ей улучшить свой имидж, независимо от отношений с Кейт, пишет Весь Искитим.