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Меган Маркл тайно устанавливает связь с Кейт Миддлтон – последние новости

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Меган Маркл тайно устанавливает связь с Кейт Миддлтон – последние новости
Знаменитости
Источник фото: @marklemeganoffical

Отношения между принцессами Кейт и Меган долго были напряженными, но появилась новость о том, что Меган связалась с Кейт, чтобы выразить поддержку. 

Поддержка от Меган может быть принята Кейт, но маловероятно, что это приведет к близким отношениям между ними

Однако бывший королевский корреспондент BBC сомневается в их возможном примирении, учитывая малый опыт общения Меган в королевской семье. Эксперты отмечают, что поддержка от Меган может быть принята Кейт, но маловероятно, что это приведет к близким отношениям между ними. Недавнее фотофиаско Меган могло бы быть шансом для Меган связаться с Кейт, но и это не гарантирует примирения.

Меган, впрочем, продвигает свои новые проекты, включая бренд American Riviera Orchard и кулинарное шоу на Netflix, что может помочь ей улучшить свой имидж, независимо от отношений с Кейт, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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