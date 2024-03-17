Шепс рассказал про беременность Егоровой в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш»

В финале мистического телешоу «Экстрасенсы. Реванш» Александр Шепс, являющийся медиумом и членом жюри, подшутил над его участницей Соней Егоровой. В заключительном испытании девушке предстояло определить, кто из присутствующих перед ней женщин ожидает ребенка.

В шутку он предположил, что беременной окажется именно сама Егорова.

«Вдруг окажется, что беременна Соня?» — пошутил Александр.

В финале программы помимо Егоровой участвовали еще две финалистки. Это Николь Кузнецова и Ангелина Изосимова. По результатам решающего испытания Кузнецова и Егорова набрали одинаковое количество баллов, но их судьбу определили гости. В результате победу одержала Соня, которая теперь станет участницей новой «Битвы сильнейших», пишет News.ru.