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Шепс рассказал про беременность Егоровой в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш»

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Шепс рассказал про беременность Егоровой в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Знаменитости
Источник фото: @alexandersheps.ru

В финале мистического телешоу «Экстрасенсы. Реванш» Александр Шепс, являющийся медиумом и членом жюри, подшутил над его участницей Соней Егоровой. В заключительном испытании девушке предстояло определить, кто из присутствующих перед ней женщин ожидает ребенка. 

В шутку он предположил, что беременной окажется именно сама Егорова. 

«Вдруг окажется, что беременна Соня?» — пошутил Александр. 

В финале программы помимо Егоровой участвовали еще две финалистки. Это Николь Кузнецова и Ангелина Изосимова. По результатам решающего испытания Кузнецова и Егорова набрали одинаковое количество баллов, но их судьбу определили гости. В результате победу одержала Соня, которая теперь станет участницей новой «Битвы сильнейших», пишет News.ru.

Информационное агентство «Informing»

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