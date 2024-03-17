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Продюсер Рудченко: именно Пугачева сказала Расторгуеву петь в военной форме

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Продюсер Рудченко: именно Пугачева сказала Расторгуеву петь в военной форме
Знаменитости
Источник фото: @rudchenko_pavel

News.ru пишет, что влияние Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес был существеным. Это подтвердил Павел Рудченко, который отметил, что хотя певица не была продюсером, ее мероприятия стали важной помощью для многих артистов. 

На «Рождественских встречах» выступали такие артисты, как Аркадий Укупник и Сергей Зверев, которые получили толчок к популярности благодаря этому мероприятию. Советы Примадонны влияли на образы артистов, к примеру, совет о выступлении в камуфляже помог популярности группе «Любэ». 

Относительно современной ситуации в шоу-бизнесе, он отметил, что после скандала с «голой» вечеринкой многим пришлось очищать свою репутацию. Это привело к росту благотворительных фондов и активной гумпомощи. Однако, как подчеркнул продюсер, люди прекрасно понимают, что такие мероприятия являются частью рабочих обязанностей артистов.

Информационное агентство «Informing»

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