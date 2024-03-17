Информинг » Знаменитости » «Вокруг ТВ» провел анализ итогов отбора 2-го выпуска шоу «Звезды»

«Вокруг ТВ» провел анализ итогов отбора 2-го выпуска шоу «Звезды»

Image 16+
«Вокруг ТВ» провел анализ итогов отбора 2-го выпуска шоу «Звезды»
Знаменитости
Источник фото: @show_zvezdy

На платформе VK Видео состоялась премьера телешоу «Звезды», где знаменитости соревнуются за звание самой смешной звезды, сообщает «Вокруг ТВ».

В новом шоу приняли участие такие звезды, как Александр Ревва, Филипп Киркоров, Денис Дорохов, Джиган, Мигель и многие другие. Второй выпуск вышел в минувшее воскресенье. Судьи оценивали выступления звездных участников и раздавали по одному баллу тем, чьи выступления им сильно понравились.

Не хотел отдавать свой голос ни одной из команд

Артемий Лебедев, судья проекта, признался, что он не хотел отдавать свой голос ни одной из команд, так как не нашел у них смешных шуток. Однако мнение Жоры Крыжовникова было несколько иным.

Гарик Харламов, в свою очередь, сказал, что он хотел бы «располовинить» свой балл, однако не рискнул и проголосовал за команду из Астаны. После завершения процедуры раздачи баллов была проведена жеребьевка. Ведущий пошутил, что честно это сделать может только он сам.

Главный приз - 20 миллионов рублей достанется только одной звезде и будет потрачен с целью благотворительности.

Информационное агентство «Informing»

Утяшева показала новое фото из роддома — Воля держит младенца

Утяшева показала новое фото из роддома — Воля держит младенца

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Вокруг ТВ» провел анализ итогов отбора 2-го выпуска шоу «Звезды»

Вчера, 23:58

Фанаты поддержали Варум после неудачи на концерте в Нижнем Новгороде

Вчера, 22:38

Звезда Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала из РФ в Армению

Вчера, 19:03

Муж больной Елены Яковлевой признался, почему не приехал к ней на день рождения

Вчера, 18:13

Волочкова под камерами показала, за кого отдала свой голос на выборах

Вчера, 16:48

Продюсер Рудченко: именно Пугачева сказала Расторгуеву петь в военной форме

Вчера, 16:48

Алла Пугачева попрощалась с умершим артистом Ширвиндтом смайликами

Вчера, 15:53

Шепс рассказал про беременность Егоровой в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Вчера, 11:18

Растолстевшая Ксения Собчак обратилась за помощью в клинику

Вчера, 05:08

Меган Маркл тайно устанавливает связь с Кейт Миддлтон – последние новости

Вчера, 04:23

Лолита Милявская назвала себя причастной к созданию SHAMAN

16-03-2024, 23:33

Бондарчук проинформировал, что счастлив в браке с Андреевой

16-03-2024, 23:28

Александр Олешко рассказал, что за жизнь Ширвиндта боролись до последней минуты

16-03-2024, 22:28

Певица Лолита пока не собирается возвращаться на сцену после сорванного тура

16-03-2024, 22:13

Ксению Собчак сравнили с Анастасией Волочковой и Бритни Спирс

16-03-2024, 21:43

С Лолитой Милявской случилась новая напасть: у нее начался сильный отёк лица

16-03-2024, 21:38

Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта — где и когда простятся с народным артистом

16-03-2024, 21:03

Полина Гагарина выпнула из шоу «Голос» протеже Тимати Дану Соколову

16-03-2024, 20:28

Стало известно, кто победил в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш» от 16.03.2024 года

16-03-2024, 20:28

Активист Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на проведении корпоративов в России

16-03-2024, 19:43

Новости партнеров
2023
ru-RU