«Вокруг ТВ» провел анализ итогов отбора 2-го выпуска шоу «Звезды»

На платформе VK Видео состоялась премьера телешоу «Звезды», где знаменитости соревнуются за звание самой смешной звезды, сообщает «Вокруг ТВ».

В новом шоу приняли участие такие звезды, как Александр Ревва, Филипп Киркоров, Денис Дорохов, Джиган, Мигель и многие другие. Второй выпуск вышел в минувшее воскресенье. Судьи оценивали выступления звездных участников и раздавали по одному баллу тем, чьи выступления им сильно понравились.

Не хотел отдавать свой голос ни одной из команд

Артемий Лебедев, судья проекта, признался, что он не хотел отдавать свой голос ни одной из команд, так как не нашел у них смешных шуток. Однако мнение Жоры Крыжовникова было несколько иным.

Гарик Харламов, в свою очередь, сказал, что он хотел бы «располовинить» свой балл, однако не рискнул и проголосовал за команду из Астаны. После завершения процедуры раздачи баллов была проведена жеребьевка. Ведущий пошутил, что честно это сделать может только он сам.

Главный приз - 20 миллионов рублей достанется только одной звезде и будет потрачен с целью благотворительности.