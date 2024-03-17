Фанаты поддержали Варум после неудачи на концерте в Нижнем Новгороде

Анжелика Варум и Леонид Агутин, звездный супружеский дуэт, выступили на концерте в Нижнем Новгороде 14 марта 2024 года. После выступления в СМИ и Интернете появились сообщения о некоторых музыкальных промахах певицы во время исполнения одной из их совместных песен.

Артистка совершила несколько промахов

Однако фанаты супругов, особенно те, кто присутствовал на концерте, поддержали артистов. Видеозапись с мероприятия, размещенная в соцсети ВКонтакте, показала, как артистка совершила несколько промахов. Агутин поддержал свою супругу, и дуэт продолжил выступление. В комментариях к этому видео большинство россиян поддержали Варум, выразив благодарность за живой звук и приятную атмосферу, которая была на концерте.

Некоторые из зрителей заметили, что обаяние Анжелики помогло сохранить интерес зала даже в столь неловкой ситуации. Однако появились критические замечания, связанные с вокальными данными исполнительницы, пишет АиФ.