Информинг » Знаменитости » Фанаты поддержали Варум после неудачи на концерте в Нижнем Новгороде

Фанаты поддержали Варум после неудачи на концерте в Нижнем Новгороде

Image 16+
Фанаты поддержали Варум после неудачи на концерте в Нижнем Новгороде
Знаменитости
Источник фото: @avarum

Анжелика Варум и Леонид Агутин, звездный супружеский дуэт, выступили на концерте в Нижнем Новгороде 14 марта 2024 года. После выступления в СМИ и Интернете появились сообщения о некоторых музыкальных промахах певицы во время исполнения одной из их совместных песен. 

Артистка совершила несколько промахов

Однако фанаты супругов, особенно те, кто присутствовал на концерте, поддержали артистов. Видеозапись с мероприятия, размещенная в соцсети ВКонтакте, показала, как артистка совершила несколько промахов. Агутин поддержал свою супругу, и дуэт продолжил выступление. В комментариях к этому видео большинство россиян поддержали Варум, выразив благодарность за живой звук и приятную атмосферу, которая была на концерте. 

Некоторые из зрителей заметили, что обаяние Анжелики помогло сохранить интерес зала даже в столь неловкой ситуации. Однако появились критические замечания, связанные с вокальными данными исполнительницы, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

Утяшева показала новое фото из роддома — Воля держит младенца

Утяшева показала новое фото из роддома — Воля держит младенца

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Звезда Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала из РФ в Армению

Сегодня, 19:03

Муж больной Елены Яковлевой признался, почему не приехал к ней на день рождения

Сегодня, 18:13

Волочкова под камерами показала, за кого отдала свой голос на выборах

Сегодня, 16:48

Продюсер Рудченко: именно Пугачева сказала Расторгуеву петь в военной форме

Сегодня, 16:48

Алла Пугачева попрощалась с умершим артистом Ширвиндтом смайликами

Сегодня, 15:53

Шепс рассказал про беременность Егоровой в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Сегодня, 11:18

Растолстевшая Ксения Собчак обратилась за помощью в клинику

Сегодня, 05:08

Меган Маркл тайно устанавливает связь с Кейт Миддлтон – последние новости

Сегодня, 04:23

Лолита Милявская назвала себя причастной к созданию SHAMAN

Вчера, 23:33

Бондарчук проинформировал, что счастлив в браке с Андреевой

Вчера, 23:28

Александр Олешко рассказал, что за жизнь Ширвиндта боролись до последней минуты

Вчера, 22:28

Певица Лолита пока не собирается возвращаться на сцену после сорванного тура

Вчера, 22:13

Ксению Собчак сравнили с Анастасией Волочковой и Бритни Спирс

Вчера, 21:43

С Лолитой Милявской случилась новая напасть: у нее начался сильный отёк лица

Вчера, 21:38

Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта — где и когда простятся с народным артистом

Вчера, 21:03

Полина Гагарина выпнула из шоу «Голос» протеже Тимати Дану Соколову

Вчера, 20:28

Стало известно, кто победил в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш» от 16.03.2024 года

Вчера, 20:28

Активист Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на проведении корпоративов в России

Вчера, 19:43

Вернувшаяся в РФ певица Саша Савельева планирует вновь петь на корпоративах

Вчера, 18:33

Стилист Сергей Зверев рассказал о том, как он начал выступать и когда Алла Пугачева толкнула его на воровство

Вчера, 15:18

Новости партнеров
2023
ru-RU