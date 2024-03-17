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Звезда Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала из РФ в Армению

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Звезда Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала из РФ в Армению
Знаменитости
Источник фото: @eprikol

Наталья Еприкян, бывшая участница Comedy Woman, рассказала о своем решении переехать из РФ в Армению и поделилась опытом творческого кризиса. В интервью для Ютуб-программы GlumOFF она поделилась своими впечатлениями о времени, проведенном за границей во время пандемии коронавируса, а также о том, как это повлияло на ее мировоззрение.

Звезда шоу отметила, что она нашла там свободу и наслаждалась этими моментами, но столкнулась с трудностями, пытаясь начать новую главу своей карьеры в новой стране. Решив остаться в Армении, Наталья пробовал себя в нескольких новых проектах, надеясь, что ее опыт в Comedy Woman окажется там полезным.

Путь к успеху будет непростым

В возрасте 45 лет Еприкян приняла вызов и решила попробовать себя в создании телесериала в жанре псевдодокументалистики. Однако, несмотря на такие трудности и большие затраты, связанные с процессом создания пилотного эпизода, она осознала, что путь к успеху будет непростым. Пилотный выпуск готов к показу, реализация проекта остается открытым вопросом, который требует дальнейшего решения, пишет Стархит.

Информационное агентство «Informing»

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