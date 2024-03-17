Муж больной Елены Яковлевой признался, почему не приехал к ней на день рождения

В день своего очередного дня рождения звезда киноленты «Интердевочка» Елена Яковлева исполнила роль в одном из спектаклей, проведенном в подмосковной Ивантеевке, после чего быстро отправилась домой. Однако, на гастролях в Чебоксарах актриса заболела. Ее насыщенный график не позволил выделить время на должный отдых и надлежащее лечение.

Несмотря на плохое состояние здоровья, Яковлева все равно выходила на сцену. При этом сообщается, что Елену не смог поздравить с днем рождения ее муж.

Валерий Шальных и артистка давно живут раздельно. Яковлева проживает в квартире в Москве, а Шальных обосновался в загородном доме.

Шальных пояснил, что не смог приехать к жене по важной причине. Дело в том, что у него есть четыре собаки, которые требуют его постоянного присутствия. Он также добавил, что их такое положение вполне устраивает. Хотя иногда бывает скучно, присутствие собак помогает справиться с этим.

Не любит отмечать дни рождения

Яковлева, согласно словам Шальных, предпочитает проводить время в кровати, когда приезжает домой. Шальных также рассказал, что его жена не очень любит отмечать дни рождения, а для них основной праздник - это Новый год. Валерий подчеркнул напоследок, что с возрастом радость от таких событий уменьшается.

Яковлевой, напомним, исполнилось 63 года, она вышла замуж в 1990 году. Через два года у пары родился сын Денис, пишет Вокруг ТВ.