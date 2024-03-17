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Алла Пугачева попрощалась с умершим артистом Ширвиндтом смайликами

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Алла Пугачева попрощалась с умершим артистом Ширвиндтом смайликами
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева, 74-летняя народная артистка, отреагировала на трагическую новость о смерти Александра Ширвиндта, опубликовав в соцсети его фотографию молодости. Примадонна при этом не выразила своих чувств напрямую по этому поводу. 

Источник фото: @alla_orfey

Ширвиндт в течение долгого времени страдал от сердечных проблем, но играл в спектаклях, несмотря на сложную операцию, проведенную еще 5 лет назад. Похороны актера запланированы в Театре Сатиры, однако Алла Борисовна не сможет присутствовать на них, так как в настоящее время она с семьей находится в Израиле.

Несмотря на это, Пугачева выразила свои соболезнования родным и близким в социальных сетях, используя эмодзи молитв и смайлик аплодисментов, пишет Утро.ру.

Информационное агентство «Informing»

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