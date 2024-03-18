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Журналисты изучили список российских звезд, которые отменили концерты

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Журналисты изучили список российских звезд, которые отменили концерты
Знаменитости
Источник фото: @_zivert

В мире шоу-бизнеса наблюдается странное явление: звезды начали отменять свои выступления по собственной инициативе, опережая возможные негативные последствия. 

Певица Zivert

Первым этот тренд задала певица Зиверт, которая объявила о временном прекращении карьеры из-за проблем со здоровьем, которые продолжаются уже полтора года. Ее концерты были отменены до осени.

Анна Asti

Анна Асти также присоединилась к числу артистов, пожелавших отложить свои выступления. Она сообщила о переносе мартовского тура на апрель из-за проблем со здоровьем, связанными с операцией на обеих ступнях в январе. Певица призналась, что не в состоянии физически выдержать двухчасовые концерты из-за боли в ноге. Эти действия вызвали волну обсуждений в интернете, где некоторые поклонники выразили свое недоумение, а другие выразили поддержку звездам в их решении заботиться о здоровье. 

Такие случаи отмены выступлений стали поводом для размышлений о будущих действиях других артистов в индустрии шоу-бизнеса. 

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина объявила, что после концерта в Москве 29 июня собирается изменить свое отношение к гастролям и планирует уйти со сцены. Она выразила желание провести больше времени на отдыхе и сократить количество выступлений, переходя на новый формат концертов, чтобы передать своим поклонникам важное послание.

Слава

Певица Слава также рассказала о своей усталости от концертной деятельности. Она призналась, что начала забывать тексты своих песен, что сильно сказывается на ее работе. Слава выразила намерение срочно взять отпуск, чтобы отдохнуть и восстановиться, пишет НГС.

Информационное агентство «Informing»

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