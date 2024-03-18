Поклонники пытаются узнать имя дочери 78-летнего Петросяна

Жена Евгения Петросяна вновь привлекла внимание общественности своим объявлением о рождении дочери. Эту информацию предоставляет портал Womanhit.

Татьяна Брухунова столкнулась с волной негодования в комментариях, вызванных необычными обстоятельствами, связанными с возрастом ее супруга. 78-летний Евгений Петросян, в свою очередь, опровергал эти домыслы в разговоре с КП.

Отвечала на комментарии достаточно резко

В честь дня рождения женщина опубликовала первое семейное фото с дочерью. Однако все подозрения пользователей о том, что младенец является результатом суррогатного материнства, привели к настоящему скандалу. Татьяна отвечала на комментарии достаточно резко. Она не захотела раскрывать дополнительных подробностей о рождении девочки, кроме намека на ее имя, начинающееся на букву М.

Дочь родилась в прошлом году

Различные варианты, такие как «Манушак» или «Маринэ» уже были предложены поклонниками этой знаменитой пары. Брухунова также выразила свою благодарность всем тем, кто поздравил ее с рождением ребенка и признала, что дочь родилась в прошлом году. Она пообещала поделиться более подробной информацией лишь когда придет время.