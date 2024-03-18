«Жить в России интересно, но страшно». Политические высказывания ушедшего Ширвиндта вспомнила Собчак — дата и время прощания с артистом

Ксения Собчак выразила свои мысли относительно ухода из жизни Александра Ширвиндта, актера, который скончался 15 марта от остановки сердца.

В своем микроблоге она посвятила ему большой пост, вспоминая его отношение к России и его уникальный путь в жизни. Она отметила, что Ширвиндт иронично относился к России, считая ее интересной, но страшной. Его способность обходить конфликты и оставаться в сердцах разных людей стала для нее примером недостижимого идеала поведения. Она подчеркнула, что такой путь всегда будет для нее вдохновением.

Владимир Путин выразил свои соболезнования

Дата прощания с актером назначена на понедельник, 18 марта, с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве. Владимир Путин выразил свои соболезнования близким актера.

Многие коллеги по цеху также выразили свои соболезнования и признали Ширвиндта последним героем золотой эпохи кино и театра. Фильмы с его участием навсегда останутся в их памяти, пишет Весь Искитим.