«Вокруг ТВ» назвал итоги отбора второго выпуска шоу «Звезды»

Издание «Вокруг ТВ» передает, что на платформе VK Видео недавно состоялась премьера шоу «Звезды», в котором знаменитости соревнуются за звание самой смешной звезды. В шоу участвовали Филипп Киркоров, Александр Ревва, Мигель, Денис Дорохов, Джиган и многие другие.

Не хотел отдавать голос никому

Во втором выпуске проекта члены жюри раздавали по одному баллу всем понравившимся участникам. Артемий Лебедев, который вошел в судейский состав, признался, что не нашел шутки команд смешными, поэтому не хотел отдавать голос никому. Жора Крыжовников не согласился с таким мнением. Режиссер заметил, что юмор – сложный жанр, поэтому участников стоит поощрять за их старания.

Гарик Харламов заявил, что хотел бы разделить свой балл, однако проголосовал за команду из Астаны. В итоге команды Филиппа Киркорова, Дениса Дорохова, Азамата Мусагалиева, Джигана и Дмитрия Маликова опередили остальных.

Главный приз шоу - 20 миллионов рублей для победителя и его команды. Каждый наставник внес по 2 миллиона рублей в общий призовой фонд. Участники шоу решили направить эти средства на благотворительные цели.