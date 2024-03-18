Кейт Миддлтон засекли с принцем Уильямом в магазине в Виндзоре после операции

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили один из фермерских магазинов неподалеку от своего дома, сообщает издание Daily Mail. Источник отметил, что принцесса Уэльская выглядела здоровой и счастливой, несмотря на проведенную ранее операцию на брюшной полости.

В субботу их увидели в одном из своих любимых мест после утренней прогулки с детьми. Их решение оставить визит в магазин конфиденциальным не позволило найти фотодоказательства.

Ожидается, что после пасхальных каникул Кейт вернется к общественным обязанностям.

Общественность начала обсуждать «слухи» из-за фотографии, опубликованной принцем Уильямом в соцсетях, где были обнаружены «несостыковки». Сама принцесса объяснила, что она лично редактировала фото, вызвав упоминания о нейросетях в СМИ.