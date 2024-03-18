Жюри «Маски» рассекретило личность артиста, который скрывался в костюме Арлекина

В шестом эпизоде 5-го сезона «Маски» на телеканале НТВ, который был показан в минувшее воскресенье, 17 марта 2024, члены жюри рассекретили личность участника, который тщательно прятался под маской Арлекина.

Решение о переносе трансляции на более позднее время было принято из-за проведения президентских выборов в Российской Федерации.

В новом эпизоде на вылет стали номинированы Щенок, Кот, Арлекин. Кота спас иммунитет, полученный в первом эпизоде этого сезона. Звездное жюри единогласно решило оставить в шоу Щенка, Арлекину не повезло, и он был вынужден покинуть шоу.

При опросе судей о том, кто мог скрываться под маской Арлекина, большинство из них назвали имя Мии Бойко и оказались правы. Только Тимур Родригез отметил Ларису Гузееву, но он ошибся.