В Театре сатиры озвучили последнюю волю Александра Ширвиндта

В минувшую пятницу, 15 марта, стало известно о кончине всенародно любимого артиста Александра Ширвиндта. Он умер в возрасте 89 лет. Почетный президент Театра Сатиры был известен своим талантом и вкладом в развитие российского театрального искусства.

Руководитель учреждения Сергей Газаров подчеркнул, что ушедший артист не только занимал почетный пост в театре, но активно и регулярно участвовал в театральной жизни, играя в одной из постановок. Речь идет о спектакле под названием «Где мы?!…». Однако после его ухода он больше не будет поставлен не из-за того, что сложно найти замену, а по просьбе самого покойного артиста.

По воле усопшего руководство театра приняло решение не отменять ранее запланированные спектакли в связи с его уходом. Они считают, что это соответствует воле и уважению к Ширвиндту.

Прощание с Александром Анатольевичем состоится 18 марта в стенах родного театра, который он возглавлял и где долгие годы творчески трудился, пишет Царьград.