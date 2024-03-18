Стало известно, кто покинул шоу «Новая Фабрика звезд»

В минувшее воскресенье состоялся третий концерт «Новой фабрики звезд», где в состав жюри вошли Сергей Лазарев, Гарик Мартиросян, Анна Хилькевич, Егор Дружинин, Сергей Шнуров, Сергей Жуков.

Выступления Нонны Егоян и Александра Круга были особенно яркими. Племянница Гарика Мартиросяна спела с Ларисой Долиной, показав достойное выступление, несмотря на сильное волнение. Сын Круга вместе с Анной Плетневой предстал в новом образе, исполнив известную композицию «Плохая девочка».

Эстер Горбадей покинула проект

Однако не все участники смогли удержаться в проекте. Эстер Горбадей, Вадим Гладков, Дарья Кочнева стали номинантами на вылет. Каждый представил свою сольную песню. Дарью судьи похвалили за высокую энергичность и ее авторскую песню. Вадиму пришлось столкнуться с волнением, что в итоге отразилось на его выступлении. Эстер исполнила хит «Осколки», однако не все члены жюри оценили хорошо ее выступление, заметив некоторые недочеты. В итоге, после проведенного голосования Эстер Горбадей покинула проект, уступив Вадиму Гладкову, информирует The Voicemag.