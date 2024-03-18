Стало известно, почему Яна Чурикова не проводит шоу «Новая Фабрика звезд»

Яна Чурикова рассказала, почему не ведет телепроект «Новая Фабрика звезд». Она объяснила, что ее отсутствие связано с работой в «Голосе» на Первом канале. В интервью ведущая поделилась, что в 2017 году также отказалась от участия в «Новой Фабрике звезд» из-за конфликта интересов, поскольку на тот момент она руководила MTV.

Работа на разных каналах считается неприемлемой из-за сильной конкуренции между холдингами. Кроме того, она выразила свое мнение о новой версии «Фабрики звезд», говоря, что не ожидает такого же большого успеха, как у предыдущих сезонов.

Шоу не вызывает такой ностальгии, как раньше

Яна отметила, что посмотрела первый концерт и сравнила его с предыдущими выпусками, при этом отметив, что идея дуэтов со звездами осталась, хотя общее впечатление отличается. По мнению Чуриковой, в современном мире с множество развлекательных программ, а это шоу не вызывает такой же ностальгии, как раньше. И хотя не стоит ожидать от проекта статуса легенды, он вполне может стать качественным продуктом на рынке РФ, пишет Стархит.