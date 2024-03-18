14-летняя Маруся, дочь телеведущей Ксении Бородиной, ведет блог, но скрывает его от матери.

Об этом рассказала сама же Ксения Бородина в соцсети своим подписчикам, пишет Газета.ру. Она отметила, что не намерена рекламировать блог своей дочери, и знает, что он закрытый.

«Я даже не подписана и не знаю ее аккаунта. И тут пиарить ребенка не буду. Но знаю, что он закрытый. Ей это не надо, она к публичности не стремится», — рассказала Бородина.

Также она отметила, что ее дочь достаточно умна для своего возраста и уже умеет расставлять приоритеты, поэтому спокойна за нее. Ксения Бородина хотела бы, чтобы Маруся пошла учиться в МГИМО и стала дипломатом. Но при этом звездная мама заявляет, что примет любой выбор дочери.

Интересно: Марусю Ксения Бородина родила будучи замужем за предпринимателем Юрием Будаговым. По словам телеведущей, бывший муж не помогает ей финансово и видится со своей дочерью лишь несколько раз в год. Также у нее есть дочь от бизнесмена Курбана Омарова - Теона. По словам Бородиной, она два года не разводилась с Курбаном Омаровым, так как не хотела травмировать дочь.