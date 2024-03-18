Продюсер рассказал, в каких сферах бизнеса преуспевают знаменитости

Продюсер, эксперт по связям с общественностью Вадим Горжанкин заявил, что артисты нечасто преуспевают в сфере предпринимательства, пишет m.gazeta.ru.

Продюсер объяснил этот феномен так:

«Одно дело бизнес-идею придумать, а другое — ее продвигать, поддерживать и развивать».

По словам Горжанкина, знаменитости показывают успех в строительстве и коммерческой недвижимости. У них хорошо идет бизнес в приобретении недвижимости и сдаче ее в аренду. Накануне знакомая Аллы Пугачевой собщила, что Примадонна была удивлена доходам от выпуска ее нового альбома.

Оказывается, что только за пару дней певица заработала крупную сумму.

«Только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — заявила женщина.