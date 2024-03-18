После сорвавшихся гастролей в России Кристина Орбакайте едет в гастрольный тур по США и Канаде

После отмены большей части выступлений в России, Кристина Орбакайте объявила о предстоящем туре по Соединенным Штатам Америки и Канаде. Об этом сама певица сообщила в своих соцсетях.

Тур стартует уже 18 сентября 2024 года в Торонто. После этого заслуженная артистка РФ отправится в Ванкувер, затем в Сиэтл. Также в планах — выступления в Сан-Франциско, Майами, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Нью-Йорке, Бостоне. В отличие от ранее запланированных выступлений в баре, осенний тур пройдет в театрах, арт-центрах и концертних залах.

Как сообщает Фонтанка, на данный момент билеты на концерты еще не поступили в продажу.

Напомним: весной Орбакайте должна была отправиться в тур по городам России с программой «На бис», но по мере приближения концертов количество городов в графике неуклонно сокращалось. В итоге Кристина выступила только в Петербурге и Москве.