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Из шоу «Маска» выгнали любимца телезрителей Арлекина

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Из шоу «Маска» выгнали любимца телезрителей Арлекина
Знаменитости
Источник фото: @miaboyka

В последнем эпизоде телепрограммы «Маска» на канале НТВ звездное жюри приняло решение о раскрытии личности Арлекина. Несмотря на то, что телезрители ранее не раз «спасали» его от раскрытия, на этот раз артисту пришлось с себя снять маску. Оказалось, что под костюмом Арлекина скрывалась известная певица Миа Бойка. 

Идентифицировать блогершу смогли почти все судьи, кроме шоумена Тимура Родригеза. В то время как зрители голосовали за раскрытие личности Кота, он воспользовался полученным иммунитетом еще в первом эпизоде пятого сезона телешоу. До этого из развлекательного проекта уже были исключены Кукуруза (им оказался Сергей Майоров), Мотылек (актриса Настасья Самбурская), Водяной (Станислав Ярушин), Акула (Артём Качер). 

Эпизод вызвал большой интерес у зрителей

В то же время продолжают участие такие участники, как Бабочка, Щенок, Кот, Горилла, Кактус, Енот, Матрешка, Змей Горыныч, Перец. Последний эпизод вызвал большой интерес у зрителей, так как раскрытие личности Арлекина оказалось одним из самых долгожданных событий этого сезона «Маски», пишет РГ.

Информационное агентство «Informing»

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