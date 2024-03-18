Киркоров на премии «Виктория» появился с соблазнительной молодой блондинкой

На красной дорожке престижной премии «Виктория» Филипп Киркоров появился не сам. Он приехал в компании соблазнительной девушки, которую называет своей музой или «молодой Мадонной».

Имя молодой блондинки - Марго, она родом из Макеевки. На вопрос журналистов о возможности влюбиться, поп-король твердо ответил, что уже влюблен, но не стал при этом раскрывать детали.

«Я влюблен, но давайте это оставим за скобками», — сказал артист.

Марго назвала себя музой Киркорова и призналась, что она счастлива оставаться в этом статусе на долгое время. В шутку девушка также выразила претензии к Ольге Бузовой, которая еще несколько дней назад сделала предложение Филиппу Бедросовичу в эфире своего телешоу, пишет Правда.ру.