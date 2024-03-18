Певица Нюша появилась на премии в платье с глубоким декольте и без обручального кольца

Певица Нюша предстала перед своими поклонниками в изящном образе, опубликовав фотографии в соцсети. Она появилась на национальной премии «Виктория», прошедшей 16 марта 2024 года в Москве.

33-летняя артистка выбрала элегантное черное облегающе платье с глубоким декольте и открытой спиной. Дополнила свой образ звезда массивными серьгами и кольцами. Макияж включал в себя бордовую помаду, а волосы певицы были собраны в пучок.

Источник фото: @nyusha_nyusha

Однако Газета.ру сообщает, что на красной дорожке артистка предстала без обручального кольца. Это лишь подтверждает догадки поклонников в расставании исполнительницы с мужем.

В 2017 году Нюша вышла замуж за Игоря Сивова. Через год у пары родилась дочь Серафима-Симба. В декабре 2021 года супруги стали родителями сына Саффрона.