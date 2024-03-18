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Опубликованы первые фото Александра Ширвиндта из похорон в гробу

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Опубликованы первые фото Александра Ширвиндта из похорон в гробу
Знаменитости
Источник фото: @satiretheatre

Церемония прощания с режиссером и актером Александром Ширвиндтом сегодня началась в Театре Сатиры. Все желающие отдать почесть усопшему собрались на Триумфальной площади. Они приехали еще за несколько часов до начала панихиды. Первыми подошли к гробу друзья и близкие коллеги покойного. Они попрощались с ним в закрытом режиме, без присутствия камер.

Среди самых первых были Валерий Баринов, Юрий Назаров, Владимир Винокур, Амаяк Акопян. Для них Ширвиндт являлся другои и кумиром, пишет Утро.ру.

Гроб был установлен на сцене, где служил артист. Начинал свою успешную карьеру Александр Анатольевич с роли графа Альмавивы в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро». В 2000 году стал художественным руководителем театра. В 2021 году уже занимал должность президента.

Информационное агентство «Informing»

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