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Режиссер «Игр разума» рассказал, почему запрещал своей дочери сниматься в кино

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Режиссер «Игр разума» рассказал, почему запрещал своей дочери сниматься в кино
Знаменитости
Источник фото: Рон Ховард / movienewsnet.com

Режиссер фильмов «Аполлон-13» и «Игры разума» Рон Ховард рассказал, почему он не хотел, чтобы его дочь Брайс Даллас Ховард снималась в кино.

В беседе с People он прокомментировал слова дочери, которая сказала, что начала бы сниматься еще ребенком, если бы не запрет родителей.

Для дочери Ховард не хотел повторения своей судьбы

По словам Рона Ховарда, он дебютировал в «Шоу Энди Гриффита», когда ему было шесть лет. Поэтому для дочери он не хотел повторения своей судьбы.

«Дети-актеры могут найти много позитивного в карьере в Голливуде, но для них это минное поле», — заявил режиссер.

К тому же он волновался, что маленькую Брайс будут сравнивать с ним. В детстве Рон сыграл очень известные роли. Поэтому он боялся, что его дочь будет проходить через несправедливые сравнения, если пойдет по его стопам.

Информационное агентство «Informing»

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