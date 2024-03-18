Лена Перминова призналась, что ее называли «глупой молодухой» за роман с миллиардером из-за 27-летней разницы в возрасте

Модель Лена Перминова, гражданская жена миллиардера Александра Лебедева, в своем микроблоге решила порассуждать о критике из-за разницы в возрасте. О том, что это такое, она знает из личного опыта - шквал осуждений на девушку обрушился после того, как они начали встречаться.

Лебедев старше Перминовой на 27 лет. По мнению многих, это зашкаливающая разница в возрасте. Даже в окружении Лены не все верили в искренность ее чувств. Близкие люди девушку осуждали, будучи уверенными в том, что спутника жизни она себе выбрала, руководствуясь исключительно меркантильными побуждениями.

«Прямо у меня за спиной шушукались на эту тему: мол, старый и молодуха глупая, да она с ним из-за денег», - вспоминает Лена.

Некоторые даже делились прогнозами - дескать, пройдет немного времени и либо мужчина ее заменит на девушку помоложе, либо она предпочтет его более молодому спутнику.

Разница в возрасте не помешала мужчине и женщине быть счастливыми

Однако разница в возрасте не помешала мужчине и женщине быть счастливыми вместе уже не один год.

«Прошло 19 лет. Они, сплетники, все развелись уже по несколько раз. А мы все вместе и при том счастливые. Лучший удар для сплетников - ваше настоящее счастье», - говорится в сообщении модели.

У Лебедева и Перминовой подрастают четверо общих детей - трое сыновей (Никита, Егор, Александр) и дочь Арина.

СМИ писали, что миллиардер делал предложение руки и сердца своей любимой женщине, но официально свои отношения они так и не оформили.