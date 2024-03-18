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Иноагент Галкин порадовал поклонников раритетным фотоснимком детей от Пугачевой

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Иноагент Галкин порадовал поклонников раритетным фотоснимком детей от Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

Новая публикация Максима Галкина*, где он поделился архивным фотоснимком детей Лизы и Гарри от Аллы Пугачевой, вызвала радость у его подписчиков. Несмотря на то, что фото было сделано несколько лет назад, оно привлекло внимание людей своей ностальгической атмосферой и теплыми воспоминаниями. 

На фото близняшки предстали перед зрителями в возрасте около 2-х лет

На фото близняшки предстали перед зрителями в возрасте около 2-х лет, с тех пор они уже значительно подросли. Знаменитые дети стали практически подростками, а их звездные родители гордятся их развитием. 

Юморист при этом не стал подписывать архивную фотографию, оставив ее без комментариев. Это позволило поклонникам поделиться своими эмоциями в комментариях. 

Отметим, что семья намерена вскоре переехать в Великобританию, где дети смогут получить достойное образование. Этот шаг связан, вероятно, с желанием Примадонны обеспечить своим детям лучшие возможности для профессионального развития, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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