Певица Лолита считает, что Пугачева стала фундаментом сегодняшней эстрады в России

Лолита Милявская выразила свою признательность Алле Пугачевой, отметив ее значительный вклад в развитие российской музыкальной индустрии. Артистка подчеркнула, что Примадонна сыграла важную роль в ее карьере в том числе, помогая ей совершенствоваться и избегать ошибок.

Критика Пугачевой мотивировала Лолиту работать над собой

Певица вспомнила о том, как Алла Борисовна регулярно высказывала ей критику или замечания, что мотивировало ее работать еще лучше над собой и развиваться как артистке. Она заметила, что без поддержки и советов Пугачевой могла бы потерять направление в своей карьере.

Кроме того, поделилась Милявская воспоминаниями о своих встречах с Примадонной, упоминая моменты, когда она впервые встретилась с ней, ощутив влияние харизмы и таланта.

Лолита призвала не критиковать знамнеитую коллегу, обращая внимание на то, что каждый человек в стране имеет право на свое личное мнение.