Иван Ургант сделал новое заявление о своем отъезде из России

Иван Ургант опроверг информацию о своем отъезде из России. Он заявил, что никуда не выезжал из страны, что подтвердило его присутствие на прощальной церемонии с Александром Ширвиндтом в театре Сатиры.

Несмотря на то, что Ургант ранее исчез из эфира Первого канала после начала СВО, он был замечен на вечеринках в Дубае, хотя о своем пребывании в ОАЭ он не рассказывал.

Ургант сыграл главную роль в киноленте Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Недавно стало известно, что Ургант сыграл главную роль в киноленте Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал«. Это стало его возвращением к кино после 3-летнего перерыва. Съемки проходили летом 2023 года в Петербурге. Помимо Урганта в фильме приняли участие Алена Кучкова и Полина Агуреева. Фильм был продюсирован фондом Александра Сокурова »Пример интонации».